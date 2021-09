“Se ve el esfuerzo”: Andrés Sáez conquista al jurado en The Covers con impactante tributo a Luis Jara

Este viernes el artista Andrés Sáez logró deslumbrar al jurado de The Covers con una gran imitación a Luis Jara, dejando atrás su polémica última presentación, en la cual recibió duras críticas que lo hicieron retirarse molesto del escenario.

Con una increíble interpretación de Mañana, Sáez se llenó de elogios y recibió felicitaciones por el gran avance que mostró en su tributo al cantante nacional.

En ese sentido, la actriz Javiera Contador valoró la dedicación que ha dado Andrés a su personaje, asegurando que aún tiene más potencial para entregar.

“Tienes una fuerza, estuviste super concentrado, el haberlo pasado mal te dio una confianza importante el día de hoy. Me encantó verte así, concentrado, se ve trabajo, se ve el esfuerzo, y se ven tus ganas de querer estar acá”, destacó.

Por su parte, el cantante Beto Cuevas también valoró la performance de Andrés, destacando que “solamente a Lucho Jara vi hoy. Te felicito, hiciste una muy buena interpretación, el tono es muy cercano la voz poderosa, solido. Tu interpretación fue gloriosa”.

Finalmente Oscar Mediavilla también aprobó el tributo: “Lo hiciste bien, cuando vas arriba encontraste ese color, valió la pena no el enojo, valió la pena que le pongas garra. El enojo no conduce a ningún lado, ponéle garra, está todo bien, la vida no es solo esto, eres un gran artista, más allá de una imitación”.