“No hay nada que ella ame más”: Hija de Diana Bolocco y Cristián Sánchez conquistó Instagram con traje típico chileno

La hija de los animadores de televisión Diana Bolocco y Cristián Sánchez, Gracia, conquistó las redes sociales con una nueva fotografía publicada por su madre.

En la imagen, Gracia luce un traje típico chileno, lo que la conductora de “Mucho Gusto” destacó con orgullo.

“No hay nada que ella ame más que vestirse de huasa. Anoche me dijo que no podía esperar que pasara la noche para ponerse el vestido. De hecho, su primer traje de chinita lo usó desde septiembre hasta marzo, de forma ininterrumpida. En fin, me encanta que le guste tanto. #Gracia #SeNosVieneEl18 #tikitikiti”, escribió Bolocco.

Su padre, en tanto, escribió en los comentarios: “Es lo más lindo del mundo 🌍!!!!!!❤️”.

Con más de 56 mil me gustas, recibió cariñosos mensajes de los seguidores de Bolocco y de reconocidos personajes de la televisión como Karen Doggenweiler, José Miguel Viñuela y Martín Cárcamo.