“Los voy a extrañar mucho”: Paty Cofré se despidió emocionada tras la última emisión de Mi Barrio

Durante la noche del sábado 11 de septiembre se emitió el último episodio de Mi Barrio, el programa de Mega que vino a reemplazar a Morandé con Compañía, y que solo estuvo cinco meses al aire.

Pese a su corta duración, el espacio estuvo siempre acompañado de las polémicas, recibiendo numerosas denuncias ante el CNTV debido a los contenidos emitidos en su programación.

En ese sentido, esta última edición del programa estuvo cargada de emotivos discursos y despedidas, debido a que muchos de los integrantes trabajaron durante años en MCC.

“Hay muchos que nos criticaron, pero quiero que les quede la certeza de que todo lo que se hace en este programa, les guste o no, se hace con tanto amor y tanto esfuerzo, y eso es lo que me importa y me deja tranquila”, expresó una visiblemente emocionada Paola Troncoso.

Por su parte ‘Miguelito’ se dirigió a sus compañeros para dedicarles unas sentidas palabras: “Los voy a extrañar y tratamos de dar lo mejor de nosotros, lo hicimos con amor. No me imagino llegar semana a semana sin verlos, me duele mucho”.

Paty Cofré también se refirió a la despedida del público, viéndose claramente superada por la emoción del momento a la hora de hablar.

“Yo los voy a extrañar mucho, son tantos años aquí, me han brindado mucho cariño, nos vamos pero…”, dijo entre suspiros y lágrimas antes de tomarse un momento.

“Vamos a tratar de seguir sin echarlos de menos. Gracias”, agregó.