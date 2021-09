Flaviana Seeling y el tierno mensaje a su hija que cumplió 18 años: “Eres mi vida entera”

El pasado lunes la presentadora Flaviana Seeling utilizó sus redes sociales para enviar un tierno mensaje a Giuliana, su hija que cumplió los 18 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram la ex “Axe Bahía” compartió una imagen en donde posó junto a ella, evidenciando además un gran parecido entre ambas.

“¡Feliz cumple mi princesa! Ya son 18 años ¡qué emoción! Mi Giuliana banana, mi pulguita, mi guagua, mi bichito. ¡Dios mi princesita creció!”, partió comentando.

Luego continuó: “Tantas historias para contar, pero lo más importante es que estuvimos pegada cada minuto, cada momento. Muy unidas, muy amigas, tu tan fuerte y yo tan mantequilla derretida”.

“Te amo mi Bicho. ¡No puedo creer todavía que estás tan grande mi amor! Me acuerdo como si fuera ayer cuando llegaste a mi vida. Solo amor, bailaste acá en mi guatita hasta el final (por eso no me dejabas dormir cuando estaba yo acostada tranquila) jajajá y a los 15 días ya estábamos arriba de un avión”, sumó luego.

Finalmente expresó: “Vivimos en muchos países y hoy soy orgullosa que hables tantos idiomas. Seguimos escribiendo nuestra historia mi hija hermosa. Orgullosa de ti, eres mi vida entera junto a tu hermanito“.

Aquí puedes ver la publicación: