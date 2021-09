La actriz Daniela Ramírez compartió conmovedor poema por la partida de su abuela

La actriz Daniela Ramírez compartió en redes sociales un conmovedor poema que dedicó a su abuela, quien falleció este lunes 13 de septiembre y quiso despedirla con unas emotivas palabras.

Mediante su perfil de Instagram la protagonista de ‘Amanda’ publicó diversos momentos -en imágenes- que pasó con su abuela Amelia, junto al poema que detalla lo significativo que fue la mujer en su vida.

“Al cielo se me fue una de mis mujeres. Ayudó a coserme al tronco brazos y piernas, me tejió rodillas, me leyó cuentos, me tapó noches y me dio la leche“, comienza el mensaje escrito en verso.

“Lava y plancha ahí ella, miraba tranquilita en las tardes de septiembre. Donde la lluvia pegaba fuerte en el techo de Pizarreño y se escuchaba tan rico que yo me calmaba. En el patio de atrás…el patio chiquitito, techado que siempre estaba calentito por la plancha de mi nanita Amelia. Esa era su oficina decía y la tele como música de fondo”, agrega.

A continuación añadió: “Mi Amelia , mi nanita. Mi Amelia, la primera que me cuido después de mi madre. La flaquita con fuerza y pelito blanco. Hoy llovió el cielo temprano. Hoy la muerte me andaba cerca. Me cuidan de otra forma“.

Junto a estas palabras, agregó que: “Miré las nubes después de la lluvia, parecía que se abría un alma enlutada de sol. Eras tú? Era la Señora Ana? Era la abuelita de la vale? Me las imagine jugando carioca y comiendo galletitas con té”.

Al final del poema recordó que “lo último que me dijo, era que había ordenado mandar a comprar un jugo porque venía la Daniela. Te amo. Amelia. Yo soy algo de ti para siempre. Cuídeme, descanse mi viejita .. ya nos cuidaste mucho“.

La publicación ya posee más de 18 mil like y cerca de 600 comentarios de apoyo para la actriz por esta sensible pérdida en su vida.

Revisa la publicación aquí de Daniela Ramírez: