La fatídica confesión de Vanessa Daroch en “Pero con Respecto”: “Sé que va a ser joven…”

Vanessa Daroch fue la nueva invitada a “Pero con Respeto”, programa que conduce Julio César Rodríguez en CHV, donde repasó diversos aspectos de su vida.

En medio de la conversación la médium lanzó un llamativo mensaje, asegurando conocer cómo va a morir.

Esto lo explicó porque tuvo un “sueño no sueño“, el cual según ella era más un adelanto de su futuro, desclasificando esta situación.

“Sé que va a ser joven y que es en un accidente de tránsito. Es lo más probable, porque manejo mucho“, partió señalando la tarotista.

Junto a esto señaló que el incidente ocurrirá “sí o sí” a temprana edad, ya que nunca ha tenido visiones de ella como una persona mayor.

“Fue un sueño no sueño. Un ser que llegó y me mostró esta imagen“, aseguró Daroch.

Por último Julio César Rodríguez le preguntó si era cierto que tenía un hijo con el mismo don que ella, donde Daroch señaló que sí, pero realizó un reparo.

“Yo no quiero que él se dedique a esto, porque no tienes vida al final. Pero eso no es por la gente que ayudas, sino por ‘los otros’ que te buscan. Tú puedes bloquear esto, pero nunca completamente“, explicó.