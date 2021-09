Sebastián Eyzaguirre arremetió en contra de Mackenna: “Si no hubiera sido por CQC no hubiera habido otro destino en su vida que ser un don nadie”

Adriana Barrientos realizó un live a través de su perfil de Instagram e invitó “un rato entretenido” a Sebastián Eyzaguirre, para conversar de diversos temas y uno de ellos fue la controversia entre el ‘Cuchillo’ y Pablo Mackenna.

En el espacio aclaró -antes que todo- que nunca “he sido amigo de ese muchacho“, ante la pregunta de ‘La Leona’ sobre qué pasa entre ellos. “Yo nunca hablo de él, a mí no me interesa hablar de él“, aclaró. Ante esto, continuó diciendo que parece que “está obsesionado es ese muchacho conmigo“.

“Yo cada vez que abro un portal sale de nuevo, ¿viste lo que dijo este fósil de ti?, yo en general no me refiero a él. Me parece un tipo muy poco gravitante desde el lugar que lo querai mirar, pero él tiene una obsesión conmigo. Me causa un poco de risa”, complementó.

Posteriormente, agregó que le causa “mucha risa lo que pasa con él (Mackenna)”, porque “ningunea y trata de renegar de su pasado por el programa, cuando lo único que uno no puede hacer en la vida es renegar de algo importante en tu vida. Sobre todo en el caso de él, que si no hubiera sido por CQC no hubiera habido otro destino en su vida que ser un Don Nadie“, acotó y luego preguntó: “¿O tú te imaginas que lo hubiéramos conocido por su poesía o por su talento literario, por su narrativa?”.

Después, ante una posible reconciliación entre los exintegrantes de CQC respondió que “me hablas de reconciliación con alguien con quien no estoy peleado“. En ese sentido, aseveró que no tiene una relación con Pablo hace más de 15 años, “y me chupa un huevo lo que el hueon haga. Soy una persona que vive de lo que produzco, de mi trabajo, de lo que gano y de lo que pierdo, que es mucho también”.

Finalmente, para cerrar el tema y continuar con otros en el live de Adriana Barrientos, Eyzaguirre recordó que hace algunos años invitó a Pablo Mackenna a un café, “nos sentáramos en una mesa, si es que me podía aguantar y sostener algún tipo de diálogo y no quiso venir. Más que eso no te puedo decir”, cerró el comunciador.

Aquí puede ver el live completo de Adriana Barrientos y Sebastián Eyzaguirre: