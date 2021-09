“Imposible que sea justo”: Doble de George Michael destrozó a Yo Soy all stars tras polémica eliminación

Durante la noche del domingo se vivió una polémica jornada de eliminación en Yo Soy All Stars, en el cual tres talentosos imitadores dejaron la competencia tras ser eliminados, uno de estos fue el doble de George Michael, interpretado por Rafael Arancibia, y que expresó su molestia por la decisión del jurado.

Su disgusto se debe que en medio de un duelo en el que además estaban los dobles de Brian Johnson, Freddie Mercury, y Andrea Tessa, el jurado no tenía como elegir a quien eliminar, por lo que decidieron recurrir al promedio de las notas que acumularon a lo largo del programa.

“Es imposible que sea justo evaluar a un participante que tiene 3 notas (Freddie Mercury) versus un participante que se ha partido el lomo desde comienzos de la temporada, con más de 20 presentaciones en el cuerpo”, contó Arancibia a Página 7.

En la misma línea, aseguró que cuando fue eliminado pensó: ‘¿Cómo es posible que me hayan echado por notas, siendo que llevo mucho tiempo aquí y siempre les he dado buenas presentaciones”.

“Acá no existe lo justo o lo injusto. Solo existe lo que quiere hacer producción y el rumbo que ellos quieran darle al programa. Si me eliminaron era porque ya no me querían ahí. Verlo así hace que todo sea más simple”, sentenció.

Finalmente, al referirse al sistema que utilizaron, el imitador aseguró no estar de acuerdo: “No estoy de acuerdo. Considero que esa manera de decidir quién se iba fue solo para estirar más el chicle y eliminarme. No era bien visto que el jurado me eliminara, puesto que mi show había sido bueno. Por ende, tenían que eliminarme de alguna forma”.

“Siempre lo di todo. Fui muy respetuoso con mi tributo a George, integraba lo que me pedía el jurado y recibí críticas que considero que en muchas oportunidades carecían de un fundamento técnico-musical/escénico y, para alguien que se entrena continuamente en esta disciplina, es difícil hacer caso a todo lo que te dicen, sin hacer que eso vaya en perjuicio de tu show“, cerró.