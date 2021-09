“Sentí que fui ninguneada”: El descargo de Katherine Salosny sobre su salida de Mucho Gusto

Este lunes la animadora de televisión Katherine Salosny será la nueva invitada del exitoso late de Chilevisión, Pero con Respeto, espacio en el que se referirá a lo que su abrupta salida del matinal de Mega, Mucho Gusto, en el año 2018.

“No me despedí, me dieron la posibilidad, pero fue bien ingrata la posibilidad que me dieron“, expresará al respecto Salosny.

En el espacio a estrenarse esta medianoche, además reconocerá que a su juicio no fue tratada de la manera que merecía al momento de su desvinculación del canal.

“Fue muy dura mi partida, un duelo que me costó cerrar porque sentí que sufrí maltrato, sentí que fui ninguneada“, comentará.