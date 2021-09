“Nunca nadie me avisó”: Magda Max-Neef recuerda su abrupta y polémica salida de Los Venegas

En un nuevo episodio de Los 5 Mandamientos, la actriz Magda Max-Neef confesó inéditos detalles de su repentina salida de Los Venegas, el emblemático programa de TVN, y en el cual interpretó por diez años a “Mirnita”.

“A mi nunca nadie me avisó, nadie me dijo, si no es por la Mónica Carrasco, que me dijo un día ‘oye parece que nos juntamos, y quieren pasar cinco años (en la serie) y tú ya no estás”, comenzó relatando.

Fue entonces cuando Josefina Velasco, otra de las invitadas, comentó que “así es la televisión”, ante lo cual el conductor del espacio respondió sorprendido, exclamando: “pero si llevas 10 años haciendo un personaje en Los Venegas, que además en un episodio diario, que todo el mundo veía”.

“Lo que pasa”, continuó Magda, “es que tu cachai cuando llaman a esta gente, como consultores, había un gallo que llegó EE.UU. porque sabía mucho se supone”.

“Entonces el iba y se metía en las grabaciones, un día fue a verme al teatro, y después fue de nuevo a las grabaciones y me dijo ‘ay tú no hablas así’, no poh, le dije yo, el personaje habla así” prosiguió.

“Sabes, es que yo creo deberías bajar el timbre de tu personaje’ yo le dije llevo nueve años hablando así, es parte del personaje”, contestó firme Max-Neef, sin embargo, la respuesta del sujeto no sería la mejor.

“‘No, a tu personaje le vamos a hacer una operación a las cuerdas vocales’, fíjate la estupidez, no me acuerda ni la cara del tipo, porque si lo viera, lo vomito”, sentenció la actriz.

“¿Tú me vas a creer que operaron a la Mirnita de las cuerdas vocales? para que yo bajara, entonces yo trataba de hablar más bajo pero aun mantener al personaje y hablar rápido, pero el encontró que yo no le hacía caso”, cerró.