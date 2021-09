Pollo Castillo estará esta noche en PCR

Esta noche por las pantallas de Chilevisión se emitirá un nuevo capítulo de “Pero con Respecto”. El late show tendrá como invitado principal a Pollo Castillo.

En la edición de hoy, Julio César Rodríguez conversará con el reconocido youtuber Benjamín Castillo, quien abordará los primeros pasos que dio en las redes sociales donde el se considera un pionero. “No generé ninguna luca hasta el tercer año. Empecé en Facebook y ahí no se ganaba ni una luca. Después en instagram las marcas se empezaron a fijar por las historias y se creó todo un modelo de negocio nuevo”.

Respecto de su llegada a Santiago desde el sur del país, recordará que “al principio me perdía porque no tenía internet móvil”. También detallará lo que, según afirma, es la forma en que se percibe cómo es vivir en la zona austral del Chile. “La gente piensa siempre que en el sur hay vacas, que no llega internet, como que te ven así y yo feliz me veo más de campo, más humilde”.

Respecto de sus nuevos emprendimientos, le contará a Julio César que está incursionando en los stand up. “Ahora voy a retomar. Alcancé a hacer 10 shows, me fue muy bien. Llené un teatro de 450 personas antes de pandemia, tuve que parar y ahora se retoma. Se llama `gracias por venir`”.

Comienza la semana en el liderazgo

En la emisión de ayer lunes, “Pero Con Respeto” lideró en su horario al marcar 6,4 puntos de rating entre las 00:34 y las 01:46 horas.

En ese mismo horario, TVN logró 3,6 puntos de rating, Mega 4,9 y Canal 13 2,5.

“Pero con Respecto” se transmite de lunes a miércoles a la medianoche por las pantallas de Chilevisión.