“Éramos tan felices”: La nostálgica reflexión de Mario Velasco sobre su breve romance con Francisca García-Huidobro

Durante la noche del martes, el animador de televisión Mario Velasco se refirió en Zona de Estrellas a su romance con la actriz Francisca García-Huidobro, reconociendo que pese a su corta duración, el animador ya se había proyectado a su lado.

“Más o menos cuando uno ya sale ‘tiempo’ con una persona, obviamente te proyectas, sino para qué, estás perdiendo el tiempo tú y haces perder el tiempo a la otra persona”, comentó.

En ese sentido aseguró que “obviamente en un punto sí te proyectas, no sé si a verte de viejo, pero sí (…) Éramos tan felices comiendo papas fritas. Aparte que el combo lo agrandaba ella, no yo, yo no tenía ni uno”.

Posteriormente Velasco se refirió a la exposición que involucraba una relación de ese tipo, afirmando al respecto que no lo habría podido soportar.

“Tal vez me hubiese jugado en contra el hecho de que ella era la mujer más importante de Chilevisión, tenía una posición privilegiada, obviamente de la mano de su trabajo. También cuando uno tiene esas posiciones en los canales hay mucha gente alrededor que cuida eso”, explicó.

Finalmente se refirió a que en ese momento trabajaba en Yingo, mencionando al respecto que “el programa se daba vuelta en las relaciones amorosas, en los conflictos que se daban. Entonces yo ese juego mediático lo jugaba en otra liga”.