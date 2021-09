Pancho Saavedra sobre su marido: “No sabía cómo presentarlo en mi casa”

Nunca habla mucho sobre su relación de pareja. Por eso, que Pancho Saavedra se haya atrevido a abrir su corazón con Sillón Vip es toda una revelación.

Es que el periodista nunca expone su vínculo con Jorge Uribe, su marido, y a quien ha cuidado siempre bajo siete llaves.

“No hablo mucho del amor no porque no tenga nada que decir. Soy súper respetuoso de que yo soy el 50% y el otro es mi marido, que no tiene nada que ver con la televisión”, manifestó.

Sin embargo, en días donde Saavedra ha estado en la palestra, por sus dichos contra el Arzobispo de Santiago que se mostró contra el matrimonio igualitario, sacar la voz sobre su historia de amor se hace más necesario que nunca.

“Los primeros tiempos en que vivimos juntos con el Coke no sabía cómo presentarlo en mi casa. La mitad de mi casa sabía que era gay”, señaló.

Y agregó que su marido “estuvo conmigo cuando tuve que decirle a mi familia ‘éste soy yo’…. Un verdadero amor está contigo en todo el proceso, te acompaña”.

La figura de Canal 13 confesó que “pretendo que estemos hasta viejitos” y que la clave de su felicidad ha sido “pasarlo bien. No podría estar con una persona que no se riera”.

