“Ya no fue”: Belén Mora le cierra las puertas a Toto Acuña sobre un posible matrimonio

Durante el último episodio de Los 5 mandamientos, la humorista Belén Mora y su pareja Francisco Acuña, se refirieron por primera vez a las posibilidades reales de un matrimonio entre ambos.

Pese a que llevan ya nueve años juntos, y que incluso están esperando a su primer hijo juntos, la respuesta de Mora fue un categórico “No po”.

“A ver, yo no soy de esas personas que están pensando en el matrimonio. Jamás. Eso es mucho de la mujer antigua que se quiere casar. No es algo que me quite el sueño“, explicó.

“O sea, yo creo que ya no fue ya po. Si ya llevamos nueve años, ya estoy esperando un hijo suyo, ¿Cachai? Entonces, ¿Qué va a cambiar el matrimonio?”, sentenció.

“Nosotros ya estamos viviendo un matrimonio hace mucho tiempo. Tenemos deudas, tenemos perros, vamos a tener guagua”, bromeó para cerrar el tema.

Revisa el momento a continuación.