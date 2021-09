“Casi me trago el anillo”: Luli confiesa el incómodo momento que vivió cuando le pidieron matrimonio en Miami

Durante la noche del miércoles se emitió un nuevo episodio de Pero Con Respeto, el exitoso late conducido por Julio César Rodríguez, y que en esta ocasión contó con la participación de la modelo Nicole Moreno.

En ese sentido, la integrante de El Discípulo del Chef confesó una incómoda anécdota que le tocó vivir cuando le pidieron matrimonio en Miami.

“Me dio una copa de champagne, el anillo estaba ahí, pero yo no me di cuenta. No me lo imaginaba, nada”, comenzó narrando Luli.

Lo anterior, ya que según contó ella, era una “pendeja”, ya que apenas tenía 26 años cuando se le propusieron en Estados Unidos.

“Comencé a beber y casi me trago el anillo“, confesó entre risas, causando carcajadas entre los presentes y el animador.

“Sólo a ti te puede pasar eso. Quedaste con el anillo ahí”, respondió Julio César, antes de preguntarle sobre quién era aquella misteriosa persona que se la jugó.

“Da lo mismo. Pero me invitó al restaurante que más me gustaba“, respondió la modelo.