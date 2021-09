José Antonio Neme asegura que debió “dar explicaciones en la casa” luego de que Pamela Jiles confesara que ambos “pincharon”

Este jueves en Mucho Gusto continuaron las repercusiones de la atrevida conversación que tuvieron José Antonio Neme y Pamela Jiles durante el episodio del miércoles en el matinal.

El llamativo momento ocurrió cuando el animador del espacio realizó una particular confesión a la legisladora, causando impacto entre los presentes: “Voy a dejar de lado años de atracción física que hemos tenido desde mucho tiempo, física e intelectual, para hacer las preguntas que debemos hacer”.

“Me puse colorada (…) jamás nadie había logrado que la abuela se pusiera colorada en cinco segundos”, comentó al respecto la diputada.

Fue encantes cuando Jiles aprovechó de destapar una interesante historia que dejó en silencio a los panelistas: “Yo no sé si el conductor del programa (Neme) le ha comentado al resto del panel que efectivamente pinchamos”.

“El panel debe estar informado que efectivamente en la prehistoria, que yo ya era una anciana y José era muy joven, estuvimos confundidos los dos”, añadió.

Es en este contexto en el que este jueves la diputada se refirió en el matinal a las consecuencias que dejó aquella confesión.

“Ayer me pregunta el 80% de la gente en la calle qué va a pasar el martes con el cuarto retiro, que es lo que vamos a tratar de resolver aquí, y el otro 20% me pregunta por la relación secreta con José”, aseguró.

Por su parte Neme reconoció que debió “dar explicaciones en la casa, y es muy complicado todo”.

Ante este la parlamentaria agregaría que “si les interesa mi situación, no sé si José lo va a revelar, yo recibí la molestia explícita del abuelo (su pareja). Ayer me hizo ver su molestia, yo les diría que como no lo había hecho en los 48 años de relación que tenemos”.

El tema sería cerrado finalmente con una nueva intervención del periodista, quién pese a lo incómodo del momento, aseguró que “me logró llevar a mi adolescencia con este momento”.