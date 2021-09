Nicole “Luli” Moreno relató la importancia de su madre en su vida en “Pero Con Respeto”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Pero Con Respeto”, espacio de CHV conducido por Julio César Rodríguez, en donde la modelo repasó su vida en el mundo fitness, así como la relación que mantiene con su familia.

En este sentido la modelo fitness señaló que debido a la gran cantidad de trabajo al norte del país, no ha tenido la oportunidad de ver a su familia de manera constante.

“Me acabo de bajar del avión, trabajé un montón en La Serena e Iquique, y no he visto a mi familia, entonces estoy un poco sensible”, partió señalando visiblemente emocionada.

En la misma línea tuvo palabras para una especial persona, su madre: “Mi mamá es máxima. Sin ella no sé cómo hubiera sido mi vida“, inició señalando.

“Es muy aperrada, siempre se las arreglaba. Éramos 4 hermanos y aunque no siempre tuvimos el regalo que pedimos en Navidad, nos tenía la casa linda, nos cocinaba. Extraño que mi mamá me cocine una cazuela, por ejemplo“, sostuvo en el programa.

Por otro lado señaló que debido a su vida fitness ha tenido a su familia algo “botada”. “Ya no nos juntamos como antes, no los veo constantemente (…) Todos se distanciaron, mis hermanos ya están grandes, unos están estudiando, otros trabajando…“, relató.

Por último cerró recalcando la importancia de su madre en su vida: “Gracias a su manera de criar, soy lo que soy hoy como persona, siento que soy muy buena de alma, no le hago mal a nadie, y eso ella me lo inculcó desde chiquitita”.