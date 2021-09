Paty Maldonado destroza a Jani Dueñas en duras críticas por su presentación en Viña: “No le ha ganado a nadie”

A principios de esta semana la humorista Jani Dueñas se refirió por primera vez al impacto que le causó el irse pifiada del escenario de Viña del Mar, y en ese contexto, la animadora Patricia Maldonado, aprovechó esta tarde de repasar la presentación de la artista, dedicándole ácidas críticas.

“Hace un mea culpa, pero tarde lo hizo, el error debió ser arreglado y reparado en el minuto”, aseguró al respecto en Las Indomables.

Posteriormente Maldonado aseguró que el equipo que la rodeaba en ese tiempo no era el mejor. “Me acuerdo las cosas que hacían, las amigas que andaban con ella cuando los periodistas trataron de acercarse a la van cuando se la llevaban. Ellas hacían unas cosas con los dedos y sacaban la lengua entremedio de los dedos”, comentó.

“Son personas que les cuesta mucho reconocer cuando algo lo han hecho mal. Un ego estúpido, porque esa señora no le ha ganado a nadie”, sentenció la ex rostro de Mega.

En el espacio transmitido por YouTube además aprovechó de criticar al ejecutivo a cargo de proponerla para el Festival, afirmando que “ahí al que le debieron pegar una patada fue al ejecutivo que la llevó, a este tenían que haberle cortado una bola, porque ese fue el que propuso a esta niña. Cómo se te puede ocurrir”.

Finalmente Maldonado fue categórica al resaltar que el humor de la Jani, no solo no lo entendió el público de Viña, sino que “tampoco lo entendieron los millones de chilenos en la pantalla. Eso fue una pifia no solo de la Quinta, sino que de Chile y el mundo”.