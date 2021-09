“Cada vez que suena el despertador me quiero puro morir”: El llamativo descargo de Diana Bolocco en redes sociales

La destacada animadora de televisión Diana Bolocco, aprovechó esta tarde para compartir un llamativo y profundo descargo a través de sus redes sociales, en las que deja en evidencia el cansancio que la afecta tras las Fiestas Patrias.

Usando su cuenta de Instagram, la panelista de Mucho Gusto se mostró descansando boca abajo en un sillón de su hogar, ubicado en su terraza con vista mar.

“Acá una imagen muy gráfica de cómo me siento. ¿A ustedes les pasa? No sé si es el cambio de horario, la altura del año o los estragos que causó el 18 en mí, pero cada vez que suena el despertador me quiero puro morir”, escribió Bolocco junto a la publicación.

“Esta foto a la vez me recuerda el verano, las siestas y las vacaciones, que algún día volverán. Bueno, y con esta foto también quiero desearles un viernes a toda raj…”, agregó sobre la misma.

Finalmente la animadora aprovechó la instancia para enviar “un abrazo para todos y coméntenme por favor si se sienten como yo. Y mañana saquen las chalas y la tanga porque se vienen los 28 grados”.