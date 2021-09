Ennio Carona debió eliminar a uno de sus pupilos en “El Discípulo del Chef”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, espacio que regresó a la pantalla tras la emisión de la serie “Inés del Alma Mía”.

Recordemos que en el capítulo anterior no hubo eliminado, tema que tocó Emilia Daiber luego de toda una polémica por un cambio de reglas. No obstante el día de ayer los equipos volvieron a enfrentarse, con el fin de no perder a más integrantes.

Quien logró zafar de esta etapa de eliminación fue Carolina Bazán, quien junto a sus pupilos logró convencer al jurado formado por reconocidos periodistas, donde se encontró Humberto Sichel, Mónica Rincón y Macarena Pizarro.

No obstante en este contexto Sergi Arola y Ennio Carota debieron enfrentarse con el fin de no perder integrantes, en donde el español fue quien mostró más nivel, por lo que Carota se vio obligado a despedir a uno de sus discípulos.

“Necesito fortalecer mi equipo, los observé a todos. Tengo claro las personas en donde puedo apostar y quien no puede seguir en el equipo, porque cada vez se hace más reñida la competencia”, partió señalando previo a escoger a Paul “El Flaco” Vásquez como el nuevo eliminado.

La despedida de El Flaco.

“Siempre se supo, por eso es importante que los pensamientos se hagan en silencio, porque las almas escuchan. Voy a apoyar lo que dice Camilo (Huerta) respecto al equipo rojo y azul. Lo de la semana pasada lo sentí como el partido de Perú con Colombia, para dejar a Chile afuera“, partió señalando el también comediante.

Tras esto señaló que se iría del espacio “tranquilo”, y también expresó positivas palabras para el italiano: “Eres un gran chef. Cuando llegué con la China (Bazán), llegué a poto pelado, sin saber nada, pero hoy ya puedo preparar una masa, hacer guatitas en la casa. Me voy tranquilo y feliz de haber tenido esta oportunidad“-

“Era obvio que yo tenía que salir, los demás se manejan mejor en la cocina. Si fuera por premiar a los serviciales tendría el primer lugar, pero se trata de cocina”, expresó finalmente.