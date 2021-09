“Me dicen que coma chatarra”: Ex chica reality Oriana Marzoli respondió sin filtro a desubicado comentario sobre su físico

Este viernes la ex chica reality Oriana Marzoli compartió un profundo descargo en sus redes sociales, esto luego de verse superada ante la gran cantidad de mensajes ofensivos que dice recibir en los comentarios de sus publicaciones.

En ese sentido, la española-venezolana decidió subir un video a sus historias de Instagram en el que se desahogó por la situación, aprovechando además de compartir una reflexión ante los comentarios que recibe sobre su peso.

“De vez en cuando recibo este tipo de comentarios donde me dicen que últimamente me veo demasiado delgada y en el que me recomiendan también que coma un mes seguido comida chatarra para engordar y coger un montón de kilos”, comenzó diciendo.

“Yo lo que digo es ‘si supiesen realmente que siempre estoy comiendo comida chatarra, que me cuesta un montón conseguir hacer una dieta, me cuesta un montón comer bien’. Y ojo que de verdad me gustaría poder hacerlo, ya no solo por estar todavía mejor físicamente, sino porque me viene súper bien para la salud y de verdad se me hace súper difícil, añadió.

Posteriormente Oriana expresó que “de la misma manera que no gusta que la gente diga a una chica que a lo mejor está un poco más rellenita ‘oye, tienes que adelgazar, esto y lo otro’, de la misma manera tampoco mola que le estén diciendo a una chica por ser delgada”.

“Que aparte ni siquiera estoy esquelética, es que yo soy delgada, pero siempre he sido así, pues tampoco tienen que decir todo el rato que yo coma porque de hecho soy de la que más como, mucho de hecho, demasiado”, recalcó.