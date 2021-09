“Casi como entrar a la Nasa”: Diana Bolocco enfrentó cuestionario de guardia para poder entrar a su ex casa televisiva

La animadora de Mucho Gusto de Mega, Diana Bolocco, volvió a su ex casa televisiva, Canal 13, pero no fue nada fácil.

Su regreso se debió a que visitó a su amigo, el conductor de televisión Martín Cárcamo. Sin embargo, para poder estacionar dentro del canal tuvo que pasar un interrogatorio del guardia, según contó en Instagram este viernes.

“Es viernes! Día ideal para ver a los amigos. Aunque el mío trabaja tanto que tuve que partir a canal 13 a la hora de almuerzo para poder verlo. Bueno, si Mahoma no va a la montaña… Y no fue nada fácil enfrentar las preguntas del guardia. (Todos los que alguna vez han ido a un canal de TV seguro me entenderán)“, dijo la periodista.

“Es casi como entrar a la Nasa! Tuve que explicarle que yo no trabajaba ahí, que no iba de invitada a ningún programa, que tampoco iba a una reunión, que sí sabía donde estaban los estacionamientos de visita porque había trabajado muchos años ahí, que no necesitaba credencial porque me había invitado Martin!“, aclaró.

Finalmente, “todo valió la pena porque me encontré con muchos ex compañeros y amigos a los que adoro”.

“Además entré a mi ex camarín, recorrí esos pasillos que me trajeron tantos recuerdos y almorcé con mi amigo querido”, dijo Bolocco a sus seguidores.

Pero no ha sido la única que ha vivido esto, porque en los comentarios escribió Michelle Adam, quien también hoy trabaja en Mega.

“😂😂😂 también me ha pasado en el 13, que lindo que de juntaron con @martincarcamopapic 😍😍”, escribió la meteoróloga.