Alison Mandel comunicó su decisión laboral tras convertirse en madre: criticó duración de postnatal 

Alison Mandel comunicó a sus seguidores que tomó una nueva decisión relacionada con su maternidad y vida laboral. La actriz y comediante se refirió al tema en su cuenta de Instagram y generó opiniones entre los internautas.

Te recordemos que Alison se convirtió en madre por primera vez hace algún tiempo. Junto a su esposo, Pedro Ruminot, la artista tuvo a “Baltazar”, quien nació gracias al anhelo de sus padres en medio de un tratamiento de fertilidad.

Desde que “Balti” llegó al mundo la actriz se concentró en sus cuidados. En su cuenta de Instagram compartía parte de su día a día junto a su pequeño hijo, siempre protegiendo la identidad del pequeño.

Ahora, Alison sorprende al anunciar que decidió volver a los escenarios y poner fin a su postnatal autofinanciado.

“Como mi propia jefa he decidido ponerle fin a mi post natal y volver a los show presenciales ( ya les confirmo fechas y ticketeras). Afortunada yo (pese a muchas dificultades), me organice y logré ser dueña de mi trabajo y mi jefa, muy buena jefa por lo demás, que me deje estar 100% con mi bebito todo este tiempo 🥰🥰🥰”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Alison decidió realizar una crítica al actual sistema laboral, el cual permite que las madres solo estén seis meses con sus hijos tras dar a luz.

“Que angustia para las madres que deben volver sin ni quiera haber establecido una lactancia. El post natal debería durar mínimo un año 💪💪💪💪💪 y el de los hombres extenderse también”, señaló.

Revisa la publicación a continuación: