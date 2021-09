La férrea postura de Rodrigo Sepúlveda ante situación de inmigrantes en Iquique

Durante la jornada de este domingo en “Meganoticias Alerta“, el periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió a la situación que enfrenta Iquique sobre la quema de carpas y otras pertenencias de inmigrantes venezolanos, a manos de un grupo de manifestantes.

En este sentido el periodista de Mega se refirió al rol del gobierno y las autoridades en esta compleja situación que afecta el norte del país.

“Si lo único que uno quiere es un mejor país, por lo menos yo desde aquí lucho, para tener un mejor país. Y si vienen extranjeros que vienen a aportar, con amor, con pasión, o si vienen extranjeros que a veces no tienen condiciones humanitarias en sus países que sean bien recibidos acá, no los podemos tener tirados en una plaza durmiendo, botados, no los podemos tener así“, partió comentando.

Luego añadió: “Pero tampoco podemos tener a la gente de Iquique sufriendo, porque no pueden salir, porque hay gente durmiendo en carpas en su patio. No podemos”.

En la misma línea expresó que si bien esta problemática tiene múltiples aristas, señaló que falta “voluntad de acción”.

“Es ahí donde se tienen que juntar todas las piezas, en una mesa para conversar, debatir, sin chaqueta política. Esto no es de política, no es de izquierda, ni de derecha, de ninguno”, sostuvo.

Finalmente expresó: “Esto es una situación humanitaria y hay solucionarla como corresponde, mirándose a la cara, enfrentándose y diciéndose las cosas para buscar una solución definitiva”.