“Me dieron ganas de llorar de rabia”: El impactante descargo de Claudia Pérez tras recibir un choque en un estacionamiento

Este lunes la actriz Claudia Pérez compartió en sus redes sociales un potente descargo tras haberse enfrentado a una compleja situación durante un accidente en un estacionamiento.

A través de su cuenta de Instagram la artista publicó una historia narrando la situación de la cual fue víctima, asegurando que la dejaron con “ganas de llorar de rabia”.

“Hoy un tipo curado me chocó dos veces en el estacionamiento. Me bajé y le dije ‘corre el auto que me estás chocando’. Me respondió ‘pídemelo por favor, no me des órdenes’“, comenzó diciendo.

“Le dije ‘sabes, no voy a hablar contigo. Estoy con mi nieta y no quiero discutir’. Me miró y me dijo ‘¿no hablas con gente que piensa?’”, agregó.

Finalmente la actriz cerraría su desahogo señalando: “Me fui y me dieron ganas de llorar de rabia e impotencia. Por eso escribo esto para descomprimir y para reflexionar. Qué cuesta pedir disculpas y asumir un error”.

