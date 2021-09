Pamela Díaz denuncia que TVN aún no le paga por los capítulos emitidos de Mochileros

Tras una polémica salida de TVN, la animadora de televisión Pamela Díaz confesó en Me Late Prime que el canal aún no le ha pagado por su participación en Mochileros, espacio que salió del aire hace unas semanas.

Respecto al programa, la Fiera criticó seriamente a la producción y al canal, acusando que no apoyaron el proyecto con la misma intensidad que ella.

«Era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo, además que se me da la posibilidad de poder escoger a la gente para pasarlo bien. Yo di un listado con la productora y a muchos de ellos TVN me dijo que no”, confesó.

En la misma, línea, aseguró que sus problemas con el canal comenzaron cuando según ella le “editaban mucho los episodios, eso me incomodó porque yo soy otra persona, muy divertida”.

Posteriormente Díaz explicó que “sentía que el canal no estaba comprometido. Me veía yo más entusiasmada y la gente de marketing vendiendo el programa, pero sentía que no había una difusión acorde a cómo yo estaba dedicada al proyecto”.

Fue entonces cuando reconoció que pese a las semanas que pasaron de la última emisión, TVN aún no le paga por los capítulos transmitidos.

“Me imagino que, así como yo trabajé y fueron los 12 capítulos se pagarán.Yo tengo fe y me imagino que van a pagar, no creo que TVN haga algo así”, sentenció.

“Yo supongo que cuando tú haces tu trabajo bien, porque no soy solo yo es todo un equipo, se paga“, cerró.