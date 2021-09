Exnovia menor de edad de Maradona rompió el silencio: “Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”

En el programa ‘América Noticias‘ de América TeVé de Miami, Estados Unidos, Mavys Álvarez rompió el silencio sobre su relación con Diego Armando Maradona, con quien mantuvo una relación mientras este estaba en rehabilitación contra las drogas en Cuba.

En ese entonces la cubana era menor de edad, tenía 16 años y tras 20 años decidió confesar impactantes detalles sobre su relación con el futbolista, quien falleció el 25 de noviembre de 2020. Tras el deceso del argentino la cubana señaló que decidió hablar, ya que mientras él estaba vivo sentenció que “tenía miedo”.

“Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba, tengo mi familia allá, solo eso, miedo“, declaró.

Álvarez detalló que se conoció con Maradona cuando caminaba por una de las calles de Matanzas. “En un momento un señor que en ese entonces me pareció que era una persona que no estaba bien de la cabeza se me para enfrente, me pone una mano adelante y me dice que si quería conocer a Maradona y yo le dije que no, que me dejara tranquila“.

“Seguí caminando, así pues durante una cuadra estuvo detrás de mí hablándome de Maradona hasta que, vaya… yo sabía que él había estado en Cuba, que estaba en Varadero, porque había escuchado eso y nada, quise escucharlo”, añadió. En ese entonces ella tenía 16 años, “pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé“, reveló, revelo

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia“, continuó revelando la cubana.

El ‘Diez’ se radicó en el país caribeño tras su colapso por exceso de drogas y alcohol a fines de 1999, por ese entonces los cubanos tenían prohibido entrar a los hoteles. Ante esto, en la entrevista con el medio estadounidense contó que al recepcionista del recinto le dijeron que ella era italiana. “Me imagino que deben haberle pagado algo, no creo que haya sido así de fácil, no funciona así, ahí te piden el ID así seas turista o no, y nada, me entraron”, explicó.

“Estuve esperándolo como 20 minutos en la habitación, supuestamente íbamos a ir a comer, íbamos a salir a cenar, Diego a los minutos llegó, empezamos a hablar, a conocernos, él se sorprendió mucho cuando me vio, él no esperaba mi visita, aparentemente era una sorpresa que le querían dar a él o algo”, relató el encuentro con el astro del fútbol.

Con respecto a cómo procesa hoy día lo vivido con Maradona, aseguró que siente “vergüenza de haber vivido cierta parte de mi vida que fue esto“.

“Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso, es una experiencia más que tuve en la vida y pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir y simplemente formamos parte de eso”, complementó Álvarez.

Finalmente, reveló que la vida con Diego era “muy loca”. “Sinceramente todos los días en las discotecas, cada noche hasta las siete, ocho de la mañana, tomando champagne“, dijo.

