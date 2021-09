Gala Caldirola sorprendió con su nuevo estilo: “Hay que atreverse al cambio”

La modelo española Gala Caldirola sorprendió a todos con un cambio de look, el cual compartió a través de su perfil de Instagram, red social en la cual ya posee más de 2,5 millones de seguidores.

La exchica reality comentó, en la aplicación en la cual se comparten fotografías, que se colocó extensiones rusas de cabello natural y flequillo.

“Unas extensiones rusas de cabello natural, súper naturales, el color es el ideal. No se nota absolutamente nada“, dijo la hispana.

Además, reconoció que está muy feliz con la decisión de hacerse algo nuevo en su cabello. “Estoy súper contenta porque, además, me atreví hacerme un cambio de look, dije: ¿Qué me puedo hacer?”, expresó.

Junto a esto, confesó que “primera vez en mi vida que me hago chasquilla, estoy súper feliz”. También aprovechó de señalar que cree que “hay que atreverse al cambio“.

Su cambio de look lo compartió a través de las historias de la red social y también publicó unas fotografías con el resultado, las cuales ya acumular más de 13 mil me gusta por parte de sus seguidores.

Ve aquí el cambio de look de Gala Caldirola: