“Necesito que sea respetuosa y me deje hablar”: Macarena Pizarro y diputado Schilling protagonizan tensa discusión en Contigo en la Mañana

Durante una nueva edición del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, se vivió una tensa discusión entre la animadora del espacio, la periodista Macarena Pizarro, y el diputado del PS, Marcelo Schilling.

Todo partió cuando la conductora le preguntó al parlamentario sobre su polémica decisión de abstenerse de votar por el cuarto retiro del 10%, lo cual llamó la atención debido a que en las tres instancias anteriores el legislador de oposición votó a favor.

“Usted estuvo a favor de los retiros anteriores. ¿Por qué este a usted le parece distinto? ¿Qué efectos ve en este retiro y por qué estuvo por no aprobarlo?”, partió preguntando la animadora.

Lejos de responder, el parlamentario se refirió a los supuestos efectos económicos que tendría un cuarto retiro, asegurando que “la inflación que estamos viviendo hoy tiene otro origen”, siendo interrumpido por la periodista.

“Ya, entonces esa no es la razón. Despejemos esa razón”, sentenció, causando incomodidad en el diputado: “Bueno, si usted quiere entrevistarme para escuchar mi opinión… si quiere dar su opinión, dé su opinión”.

“Pero no se me enoje, yo estoy tratando de entender por qué usted se abstuvo (…) Diputado, yo quería saber el por qué de su abstención. Yo pensé que era por los efectos económicos”, reiteró Pizarro.

“¿La inflación está alterada por estos retiros? No, viene de otra parte (…) ¿Cuál es lo negativo del cuarto retiro?“, comentó el legislador, nuevamente evitando la pregunta.

“Dígamelo usted, ¿por qué no lo aprobó?”, cuestionó la conductora antes de explicarle que “en la tele los minutos pasan muy rápidos. Si no, nos vamos a quedar sin su explicación”.

“No se preocupe, yo no tengo problema, yo no pedí esta entrevista“, respondió sarcástico el diputado.

Casi resignada a cerrar la entrevista, Pizarro comentó: “Ya, no me quiere decir la razón por la cual no lo aprobó”, causando molestia en el abanderado del PS: “Pero si me deja hablar…”.

“Dígame cuántos minutos necesita para explicarlo”, contestó la periodista, provocando una respuesta categórica de Schilling.

“No necesito muchos minutos. Necesito que sea respetuosa y me deje hablar”, sentenció.

Tras el incómodo intercambio, el diputado finalmente explicó: “Bueno, si no es la inflación el problema, el problema es el sistema AFP y lo que ellos entienden que son pensiones que pagan. Las pensiones son las que vana recibir el rebote negativo de los retiros”.