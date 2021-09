Vesta Lugg lanzó su nuevo single ‘Alas Desatadas’

‘Alas Desatadas‘ es el nuevo single de Vesta Lugg, el cual fue trabajado íntegramente en Buenos Aires, Argentina, junto a Juan Blas Caballero, reconocido músico, arreglador, compositor y productor musical trasandino.

En un constante proceso de crecimiento y madurez musical, la oportunidad de trabajar con un destacado productor como Blas le permitió a Vesta explorar con más profundidad su creatividad en la composición, y compenetrarse con la producción musical de esta canción.

Fiel a los mensajes que ha llevado adelante en su carrera, ‘Alas Desatadas‘ es una protesta hacia la falsa e injusta expectativa que suele ponerse sobre las mujeres cuando están en una relación y de los estándares que muchas veces se espera de ellas.

“Mi música siempre va a hablar de experiencias personales e intento escribir desde un lugar honesto, aún que me sienta expuesta. No es fácil hablar de lo que nos ha pasado, de lo que me ha pasado; ese pedestal gratuito y no solicitado en el que muchas veces nos ponen, calificándonos como mujeres”, dijo Vesta sobre la canción.

“Esta es una conversación conmigo misma al final. Las expectativas de otros son egoístas, y no reflejan mi calidad y valor humano. Creo que muchas mujeres cursamos por la misma auto conversación”, compartió la cantante nacional.

Con respecto al lanzamiento, el productor argentino comentó que “trabajar con Vesta en la canción ‘Alas Desatadas‘ ha sido una experiencia muy dinámica y fluida. Ella cantó una idea casi como una improvisación y con una letra random en inglés. Escuché algo súper interesante y en base a eso trabajamos el resto de la canción”.

Junto a esto, señaló que “el desafío más grande fue pasar del inglés al español. Elegir una historia, un conflicto, y acomodarlo para que suene bien en el contexto sonoro de la canción. De esa tarea se encargaron Vesta y Mariela Perticari“. Además, agregó que Lugg “sabe que con un mensaje o idea se puede apropiar de la canción; también tiene claro qué mood o paisaje sonoro está buscando. Todo eso hizo que la conjunción de elementos en la canción resultara tan orgánica e interesante”.

Cabe señalar, que Ball ha ganado 7 premios Latin Grammy y seis premios Gardel a la Música otorgados por CAPIF en Argentina, y que ha colaborado con artistas como Bajofondo, Alejandro Lerner, Paulina Rubio, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas y Vicentico, por mencionar algunos.

Videoclip de ‘Alas Desatadas‘

El videoclip que acompaña a esta historia fue dirigido por Cami Grandi, misma profesional que estuvo a cargo de la dirección de ‘Violeta‘. Por lo tanto, una vez más el talento de mujeres chilenas se fusiona para convertir el set y las escenas del videoclip en la materialización visual de la liberación que esta canción propone.

Vesta es una artista multifacética, comprometida con su música y partícipe de todo el proceso creativo, estableciendo su marca propia en cada canción que estrena.

Ve aquí el nuevo single de Vesta Lugg: