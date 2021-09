“Yo tengo más calle que usted”: JC Rodríguez tuvo tenso enfrentamiento con Tomás Fuentes (RN) por el cuarto retiro

Un tenso debate se vivió esta mañana en el matinal “Contigo en La Mañana”, de CHV, entre Julio César Rodríguez y el diputado Tomás Fuentes (RN) debido al cuarto retiro del 10% y su influencia en la inflación.

De acuerdo al periodista, “vienen subiendo hace 5 años las cosas en este país”. La respuesta del parlamentario fue inmediata: “No es así, Julio”.

“¿Cómo que no, en qué país vive, Tomás?”, replicó JC. “En el mismo que el tuyo, pero yo tengo los datos aquí y tú no los tienes. Desde el segundo retiro el petróleo, 38,7%. La gasolina 23,1%. La lechuga 20,3%. El gas licuado 20%, la carne de vacuno…”, explicó Fuentes.

“¿El petróleo sube por los retiros?”, cuestionó el conductor del matinal. “No le puedo dejar pasar esto. Usted pone lo que más sube es el petróleo. ¿Y eso es por los retiros? Usted me dice cómo suben las cosas. Las dos cosas que más han subido tienen que ver con los combustibles, ¿y usted me está diciendo que suben por los retiros?”.

“Julio tú no me quieres entender, desde el segundo retiro la lechuga subió 20,3%. No hace cinco años”, insistía el diputado, mientras ambos se iban ofuscando.

“Tomás lo que le estoy diciendo yo, es que el tema inflacionario es un tema mundial. Chile está en la curva de la OCDE, hace muchos años atrás la Concertación tenía una inflación estrella que era del promedio de 5%”, le dijo Julio. “No sé donde se estará midiendo la compra de lechugas, si eran tan baratas antes, no sé…no lo tengo claro”.

De aquí en adelante, ambos se enfrascaron en una discusión que calentó los ánimos.

Tomás Fuentes: “Vamos a la calle po"”.

J.C. Rodríguez: “Chá, me va a decir que vaya a la calle, no sea patudo”. “Si usted no va ni al Congreso y me pide a mí que vaya a la calle”, agregó más adelante.

“Pero vamos con el periodista a la calle”, aclaró sus palabras el diputado.

Fuentes: “Oye Julio, estuvo demás de eso que no vamos ni al Congreso. ¿Estuvo demás o no?”

J. C. :“Es que no me diga que vaya a la calle, si yo tengo más calle que usted”

Fuentes: “Le digo vamos a la calle como el programa matinal que siempre saca con micrófonos gente en la calle y le preguntamos si han tenido un alza en la lechuga, eso le digo yo. Nunca le he dicho Julio, ‘tú anda a la calle"”.