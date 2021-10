Britney Spears posa totalmente desnuda y deja a sus seguidores eufóricos

La cantante estadounidense Britney Spears encendió las redes sociales con varias fotografías que compartió en Instagram, donde ya cuenta con más de 34,4 millones de seguidores.

En esta plataforma publicó una serie de instantáneas totalmente desnuda y con sus partes íntimas cubiertas por emojis para celebrar el resultado de la audiencia realizada en los Estados Unidos.

Esta es una de las primeras apariciones de la artista de 39 años, luego de la victoria en la Justicia norteamericana sobre la tutela de su padre.

La reseña que acompaña las fotografías dicta lo siguiente: “Jugar en el pacífico nunca le hizo mal a nadie” (Playing in the Pacific never hurt anybody). Esta serie de postales ya cuentan con más 900 mil like por parte de los seguidores de la cantante y más de 43 mil comentarios positivos, alabando el triunfo de la artista sobre la tutela.

En tanto, en otra publicación escribió que “Un día hermoso celebrando acá en el paraíso” (A beautiful day here in paradise celebrating)

Revisa aquí la publicación de Britney Spears:

View this post on Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

