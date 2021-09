“El Sichel bueno…”: La broma de Pamela Jiles que sacó risas a Maca Pizarro en referencia a su pareja

Una distendida entrevista protagonizó esta mañana la diputada Pamela Jiles (PH) con el matinal de Chilevisión, “Contigo en La Mañana”.

Si bien el foco era hablar sobre el cuarto retiro del 10%, no faltó espacio para las bromas y el sarcasmo de la autodenominada “abuela”. Una de las víctimas de sus chistes fue Macarena Pizarro, quien está reemplazado a Monserrat Álvarez en la conducción.

“¿Cómo está la Maca? La veo espléndida, me saluda, por favor, a Toti“, partió saludando la diputada, refiriéndose a la pareja de la conductora de noticias, el periodista Huberto Sichel.

“Le dicen ‘el Sichel bueno’ a Toti los ‘sin monedas"”, apuntaló Jiles, sacando risas en el espacio. “No sabía ese sobre nombre”, respondió sonriendo Pizarro.

Al final del contacto, las bromas continuaron por parte de la legisladora, quien terminó despidiéndose alabando el reemplazo. “Usted ha subido el rating Maquita, de un matinal que ya le iba bien”, dijo.

“Es un equipo, un tremendo equipo de que hay aquí. No depende una persona”, le respondió la comunicadora.

“Ya se puso capciosa, ¿ve? No podía no terminar así”, terminó diciendo J. C. Rodríguez.