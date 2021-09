Suplantan identidad de periodista de “Me Late”: se hicieron pasar por ella con Daniel Aránguiz para preguntar por supuesto quiebre con Valdivia

La periodista de “Me Late”, Paula Escobar, denunció en su cuenta de Instagram que una persona se hizo pasar por ella para consultarle a Daniel Aránguiz sobre los rumores de un quiebre matrimonial con Jorge “Mago” Valdivia.

“El día de hoy me vi envuelta en una lamentable situación, la cual me involucra de manera directa y que tiene relación a la suplantación de mi identidad y de mi rol como periodista“, introdujo la comunicadora.

“Una persona inescrupulosa, se hizo pasar por mí, enviando un audio a Daniela Aranguiz a la que supuestamente yo le preguntaba sobre su posible quiebre matrimonial. Además en el audio adjunto en esta publicación que supuestamente yo envié, se nombra a Claudio Valdivia quien es hermano de Jorge Valdivia, esposo de Daniela Aranguiz”, detalló.

“Claudio me llama pidiéndome las explicaciones del caso, adjuntando el audio que supuestamente yo había enviado a Daniela, el cual yo desconocía. Mi sorpresa fue gigante, ya que es un hecho lamentable el cual además de ser grave, es un delito. Además, que puedo decir , yo no me expreso así ! Menos con un posible entrevistado“, agregó.

“Por lo cual, les pido a todos quienes hayan recibido un audio o texto de este tipo o similar que supuestamente haya sido yo, me lo hagan saber a la brevedad”, finalizó diciendo la periodista de espectáculos.

Junto al mensaje, Escobar adjuntó un video sobre la conversación en que Claudio Valdivia le reenvía el audio, el cual evidencia la suplantación.

