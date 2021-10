“Me sentí muy mal”: Jennifer Warner entregó nuevos detalles sobre su estado de salud

La periodista Jennifer Warner entregó nuevos detalles sobre su estado de salud, tras afirmar hace algunos días que no se sentía bien, razón por la cual se hizo un chequeo médico.

“Gracias a todos quienes se han preocupado por mí. He leído cada mensaje, cada palabra. Ya estoy mejor”, aseguró en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram.

En este sentido, explicó que “tuve un momento de stress muy fuerte. Me sentí mal, muy mal. Me asusté y me mandaron a chequear, estoy revisándome, hasta ahora todo bien con los exámenes, gracias a Dios“.

“Mi situación la han vivido muchos quizás. Efecto pandemia, ese que nos pegó en nuestra mente y en nuestras emociones”, dijo.

“Les quise contar mi caso, porque si a mí me sirvió lo aprendido, pienso siempre que a ustedes también, porque estamos juntos en todas”, sostuvo.

“Si se sienten mal, por favor paren, respiren, bajen un cambio y cuídense mucho”, concluyó la comunicadora.