Neme recrea en Mucho Gusto el violento intento de robo que sufrió: “Le quebré un par de costillas”

Este lunes el periodista José Antonio Neme recreó en el matinal Mucho Gusto el intento de robo del cual fue víctima, en el cual tres sujetos intentaron quitarle a su perro, Bo.

En ese sentido, el animador aprovechó el espacio para referirse al desagradable episodio y relatar como fue que logró frustrar el robo.

“Eran tres sujetos, no sabía cómo explicarlo, pero caminaban de manera sospechosa. Yo estaba con el celular en un polerón canguro, esperando para conectarme a la radio”.

Fue entonces, en pleno despacho para un medio en el que trabaja, cuando “me conecté y empecé a transmitir para que le gente se acercara a la plaza para conversar con nosotros. En esos momentos mis perros hacen pipí, y de repente uno de ellos se acerca y del bolsillo saca un cuchillo, tipo carnicero”.

Posteriormente recordó que en aquel momento no le apuntaron con el arma a el, sino que a su perro, ya que el sujeto pretendía cortarle la correa con la que estaba siendo paseado.

“Ahora lo cuento, pero no sé cómo lo hice. Yo lo cambié de lado, y me puse delante de los tres. Ahí le dije: ‘Mira con… , al perro no te lo vas a llevar, me vas a tener que apuñalar primero’”, señaló.

Tras esto remarcó que sin dudas lesionó al sujeto que lo abordó: “Creo que le quebré un par de costillas, porque la patada fue en el pecho. Calculé que fuera ahí para quebrarle algo, porque era flaco”.

“Además nunca solté las correas. Ellos (sus perros) fueron súper inteligentes, creo que entendieron lo que estaba pasando. Se quedaron callados y quietos, porque si se ponían a ladrar tal vez se escapaban o los apuñalaban”, añadió.

Debido a que durante todo el momento el periodista mantuvo al aire para el despacho que estaba realizando, la productora pudo alertar inmediatamente a Carabineros.

“Gracias a Dios heredé el carácter de mi madre, porque si no estaba con los perros, salía detrás de estos pelafustanes. Esto es en serio, yo soy así. Les digo altiro a todos los que puedan tener la idea de robarse a uno de mis perros, sobre mi cadáver”, sentenció.