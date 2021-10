La Red denuncia el robo de computadores con información de un reportaje: “Eran cuatro sujetos vestidos de técnicos”

El canal de televisión La Red denunció un robo ocurrido en sus dependencias durante la mañana de este lunes, cerca de las 09:00 horas.

Según relató la cuenta de Twitter de la estación, “cuatro sujetos vestidos de técnicos venían a instalar termopaneles, ingresaron a LARED para realizar supuesto arreglo. Sin embargo, lo que en realidad hicieron fue irrumpir en todas las oficinas del área de producción, revisarlas y llevarse computadores”.

Junto a los mensajes, adjuntaron un video de cámara de seguridad que evidencian el ingreso de estas personas.

Agregaron que son “computadores antiguos de poco valor comercial pero que contenían reportaje que emitiremos en las próximas semanas. Necesitamos identificarlos, no cesaremos en su búsqueda, investigaremos hasta comprender qué motivos tuvieron para realizar un robo tan selectivo”.

“Este no fue un robo común, pues no se llevaron objetos de mucho mayor valor. Por eso pedimos al público que si ubica a alguno de los sujetos de las imágenes se comunique con nosotros. Necesitamos el apoyo de todos para que esto no siga ocurriendo en los medios de comunicación”, finalizaron.