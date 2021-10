“Se quebró la amistad”: Antonio Vodanovic recuerda la polémica con el Puma Rodriguez en el Festival de Viña

Durante la noche del lunes se vivió un nuevo episodio de Pero con Respeto, el exitoso Late de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez, y que en esta ocasión tuvo como invitado al animador Antonio Vodanovic.

En ese sentido, el actual jurado de Yo Soy All Stars se refirió a la recordada polémica vivida con el Puma Rodríguez en el escenario del Festival de Viña del Mar, en el año 1988.

Según confesó Vodanovic, todo se remonta a una noche antes de la presentación, cuando el Puma le aseguró que recibiría la Gaviota de Plata, algo imposible para la producción, ya que en ese entonces solo se entregaba aquel galardón al ganador de la competencia folclórica.

“Llegó el día antes del festival y me dice ‘mañana me vas a tener que dar la gaviota’”, comentó Vodanovic en el programa, añadiendo que de inmediato le negó sus intenciones al cantante, afirmando que no había ninguna posibilidad.

“Así que no me hinches, porque no te la voy a dar”, sentenció en aquella oportunidad.

Posteriormente recordó el incómodo momento vivido en el escenario, cuando el Puma lanza su recordada frase. “Hay que escuchar la voz del pueblo“, en una clara referencia a que José Luis Rodríguez quería su Gaviota.

“Yo creo que nos demoramos en darle la ‘Gaviota’, porque fueron 16, 17 minutos muy tensos”, comentó al respecto el animador, confesando además un breve intercambio que tuvo con el cantante en ese momento.

“Me estoy yendo a la cresta hue… Ayúdame. Te dije que no había Gaviota”, le dijo al cantante en medio de la tensión que invadía a la Quinta Vergara.

“Me di 20 vueltas alrededor de él.Estuvimos un año sin hablar, pero después nos volvimos a ver. Era una amistad muy fuerte, pero en ese momento se quebró la amistad en el escenario y yo me enojé”, reconoció Vodanovic en el Late.

Revisa la conversación del animador con JC a continuación.