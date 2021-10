La gran pena que enfrenta Carmen Gloria Bresky

Las mascotas son parte de la familia, y cuando les pasa algo, se sufre al igual que le estuviera pasando hasta a su propio hijo.

Por eso, instagram se llenó de palabras de apoyo para la actriz Carmen Gloria Bresky ya que publicó el reciente fallecimiento de quien fuera su gran compañera durante 19 años, su gatita ¨Atuna¨.

¨Ayer partió mi Atuna, mi gatita amada que me acompañó 19 años con sus ronroneos y amor. Te honro Nuni y agradezco tu compañía, y la vida que compartimos juntas, cuando te encontré en la calle escondida en unas enredaderas eras una gatita chiquita de apenas un par de meses que habían abandonado…escuche tus maullidos y te tome en mis brazos y te prometí que te cuidaría para siempre.cada noche que dormimos juntas , cada aventura que viviste.. porque fuiste libre , aventurera y fiel. Me acompañabas en los embarazos y ronroneabas en mi guata , cuando daba pecho ahí estabas también cerquita mío dándome calor. Todos recuerdos a tu lado vienen a mi y no paro de llorar y también de sentir mi corazón hinchado de amor por ti.

Nuni , atunita, gára, Nuni U , mi viejita guagua descansa y florece en otro plano para que regales tu belleza tu compañía y tu sabiduría de felina. Te extrañare tanto tanto , te amaré para siempre ❤️

La actriz de Casado con Hijos recibió emotivos mensajes de apoyo de varios colegas y personas del mundo del espectáculo, como su partner Javiera Contador, Antonella Ríos, Yamila Reina, entre otros.