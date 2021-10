“Hay cosas que nunca me gustaron de ella”: Pamela Díaz recuerda sus peleas con Cathy Barriga en La Granja VIP

Durante la noche de este jueves se estrenará un nuevo episodio de Los 2000: Un Zapping al Pasado, en donde recordarán uno de los realitys más exitosos de la televisión chilena, La Granja VIP.

En ese sentido, una de las invitadas para hablar sobre el programa será Pamela Díaz, quien se referirá a las polémicas peleas que protagonizó con Cathy Barriga en el encierro.

“Las peleas con Cathy para mí siempre fueron reales”, comentará en el espacio a ser presentado a las 22:35 de esta noche.

En la misma línea, la Fiera agregará que “hay cosas que nunca me gustaron de ella y que no se mostraron cómo son y que las sigo diciendo, pero mi reacción es la que vieron, no es una cosa como de falsa”.

Revisa acá el breve adelanto del episodio.