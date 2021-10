“Me arrepiento hasta el día de hoy”: El sentido lamento del Huaso Filomeno por su polémica rutina en Olmué 2020

Durante la noche del viernes se emitirá una nueva edición de Podemos Hablar, espacio que debido al éxito de sus capítulos anteriores, continuará con su “especial de humor”.

En ese sentido, contará con la participación de destacados comediantes como Iván Arenas, Álvaro Salas, Rodrigo Villegas, Claudio Moreno y Roger Jara, más conocido como el Huaso Filomeno.

Este último será quien brindará un sentido lamento respecto a su polémica rutina en el festival del Olmué el año 2020, donde vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera, según señaló Página 7.

“En Olmué conté dos chistes que no debí haber contado y me arrepiento hasta el día de hoy de haberlo hecho.Pero me tiraron a los leones, porque fue justo después del estallido social”, partió diciendo.

“Estaba tan relajado, como en el living de mi casa”, señaló el humorista, sin embargo, esta situación lo haría descuidarse, y contar dos chistes que le harían llover criticas.

“A lo mejor no fueron los chistes, sino que las palabras que ocupé entremedio. Entonces, quedó como encasillado en algo”, aseguró.

Pese a la difícil experiencia, reconoció que aquello le sirvió para cambiar su estilo y actualizar sus rutinas: “Ya aprendí la lección y (ahora) hago humor más transversal, sin reírse de nada, ni nadie, solo de uno”.