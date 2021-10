“Que mal gusto hue…”: José Antonio Neme responde sin filtro a desubicado comentario sobre su look en Mucho Gusto

Este jueves el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se tomó unos minutos del matinal para responder a una serie de críticas que le cayeron debido al llamativo look que vistió durante la edición del miércoles del programa matutino de Mega.

En ese sentido, el periodista había lucido una camisa azul con cuello en v, sobre la cual usó una camisa amarilla abierta y unos jeans para acompañar. Pese a que manifestó sentirse muy cómodo con la tenida, en redes sociales le llovieron las críticas y las burlas.

Lejos de quedarse callado, Neme utilizó su cuenta de Twitter para responder directamente a uno de los comentarios, sacando aplauso entre sus seguidores.

“Que mal justo tiene José Antonio Neme hue… ¿Esa camisa amarillo pato y abajo un top azul de enfermero? No podí po hueo… ridícula”, leía el mensaje que el animador decidió contestar.

Lejos de despeinarse, el rostro solo se limitó a responder: “Puedo todo lo que quiera”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que este jueves se volvió a referir al tema durante el matinal, brindando un descargo que causó impacto en su coanimadora, Diana Bolocco.

“Ayer recibí bullying mediático por mi camisa amarilla, me llegaron unos comentarios que me veía mal, no estaba bien vestido. Pero sí, me veía mal, pero me da lo mismo”, sentenció.

Apoyando a su compañero, Diana respondió categóricamente: “Tu camisa amarilla era preciosa, oye, te veías bien”.

“Lo que pasa es que con ese cuerpo, con ese hermoso cuerpo, te puedes poner cualquier cosa. Yo creo que cada uno debe vestirse como quiere”, remató.