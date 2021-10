Tras seis años: Adele compartió parte de su nueva canción “Easy On Me”

La cantante británica Adele lanzará este 15 de octubre su nueva canción “Easy On Me“, tras seis años de espera.

Pero, la intérprete de ‘Someone Like You‘ sorprendió a sus seguidores a días del estreno de este nuevo sencillo.

En su cuenta de Instagram realizó un live, donde tuvo un encuentro muy especial con quienes lograron conectarse a la transmisión, ya que nunca había sucedido.

En aquella oportunidad Adele compartió extracto de “Easy On Me“, causando furor entre sus fans al escuchar un adelanto de este tema. Cabe recordar, que la artista compartió en sus redes sociales un extracto del sencillo, pero solo fue unos segundo donde solo se escuchó una melodía.

El último disco de la cantante fue “25” lanzado el 2015, cuyos principales temas fueron “Hello” y “When We Were Young”.

Ve aquí la publicación de Adele:

