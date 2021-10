¡La envidia de muchos! Daniel Fuenzalida cuenta el “pinchazo” que tuvo con Shakira

Todos tenemos un amor platónico. Todos hemos soñado en más de una vez que tenemos algo con el artista de nuestros sueños.

Y claro, hay algunos amores más platónicos que otros como por ejemplo, una cantante de envergadura mundial, como Shakira, pero para algunos,¡esto estuvo a punto de ser una realidad!, como fue el caso de Daniel “Huevo” Fuenzalida quien comentó en su programa cómo estuvo a punto de tener un affaire con la cantante colombiana cuando visitó Chile en 1996, mientras promocionaba su disco “Pies Descalzos” y estaba de invitada en el programa “Sal y Pimienta”.

“En ese tiempo tenía 22, 23, años, era el animador juvenil del momento… Había más vigor. No hubo relación, si ella vino y se fue. Estuvimos en una discoteque del sector oriente de Santiago yo con Shakira, la gente del sello discográfico. Ahí vino una ondita rica. Hubo beso ahí, en un sector no vip, pero más arrinconado, que tenía el sello especializado para eso. Roberto Apud es uno de los testigos y él lo contó acá en Me Late cuando venía.

Luego , el conductor de Me Late, siguió contando la historia y lo jugado que fue para obtener la atención de la actual esposa de Piqué. “Y al otro día amanezco, ‘oye, estuve con Shakira’, todo el cuento. Entonces llegó a la pauta del Extra Jóvenes al mediodía y digo ‘¿podemos mandar un móvil al Htatt, donde está Shakira?’. Y el director me dijo sí, ya, hagamos un móvil (…) Y antes de mandar un móvil yo le mando flores al hotel a nombre mío, ‘Daniel Fuenzalida, animador de Extra Jóvenes’.

“Vamos, hacemos el móvil, está Shakira con el periodista. Monitor (para ver la imagen del programa) en el móvil. Entonces Shakira (lo reconoce), mira a la cámara y dice ‘¿tú eres el de la flor de anoche?’. Y le digo ‘sí, y soy el que te mandó flores hoy día al hotel’.

“Hablamos de Pies Descalzos, se corta el móvil y recibo el llamado del director del sello invitándome a una cena, a una discoteque, que Shakira había dicho que por favor fuera para agradecerme las flores.Fui a la comida y ahí obviamente… Me senté con ella y gente del sello, y a medida que fue pasando la noche la gente del sello se fue prendiendo, se fue parando, la fue dejando más sola, siempre con ella un representante, hasta que quedamos solos”

En ese momento Pamela le pregunta lo que todos estábamos pensando en ese momento ¿Y la besaste? “Claro… En un sector de la discoteque, en la comida, y luego fuimos al lobby del hotel” contestó el ex Huevo, asegurando eso sí, que no se atrevió a subir a su habitación en el hotel, quedando hasta ahí su historia con Shakira.