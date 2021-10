Luego de la tristeza: ¡Daniella Durán disfruta ahora de una gran alegría!

Si bien se hizo conocida por su polémico “Affaire” con Arturo Vidal, lo cierto es que Daniella Durán hoy en día se transformó en un personaje querido en nuestro país, quienes ya empezaron a seguir su carrera y apoyarla luego del mal momento amoroso que vivió con su fallida relación con el “King”.

Y hoy celebró un día muy importante, ya que se tituló con honores como periodista en su natal Colombia.

La joven profesional , ya ha tenido una carrera importante en los medios deportivos, trabajando en Estados Unidos, donde ha podido entrevistar a varios futbolistas y posicionarse en el área.

“¡En hora buena! Después de 5 años, soy Periodista graduada con honores finalmente 👩‍🎓🤍 cómo les decía en mis historias, ha sido un año lleno de altibajos, y de cambios en mi vida difíciles pero todos con la mejor enseñanza, mejorar como persona, crecer como mujer y alimentar mi corazón solo de amor y bondad para los que me rodean. Mi padre y mi hermano (con el que no paro de bromear, fíjense bien en las fotos 🤣) me acompañaron y me hacen inmensamente feliz.💓 Nunca dejen de soñar, y luchar por sus sueños. Nunca es tarde, y yo si que se los aseguro 💓” Publicó junto a la fotografía.

“Felicitaciones a la periodista más hermosa. Cariños desde Chile 🇨🇱😘😘😘😘😘😘 ” “Felicidades Daniiii eres seca😍😍🇨🇱” “Mill felicidades 🙌más que merecido👏❤️saludos 🇨🇱” fueron algunos de los comentarios de sus fans chilenos.