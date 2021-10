Actriz venezolana de “Pobre Novio” Nathalie Vera cuenta cómo logro su papel

La actriz de nacionalidad venezolana debutó en la pantalla chica gracias a su papel de “Génesis” en la teleserie de Mega “Pobre Novio” y ha sabido ganarse el cariño de los televidentes.

Y en un nuevo episodio del live que realiza Teresita Reyes “A calzón quitado” en el que ha invitado a conversar a varios actores compañeros del elenco, anoche la tuvo a ella como protagonista donde hablaron acerca de cómo fue su llegada a Chile siguiendo a su novio hace casi cinco años, momento que no fue nada fácil y la tuvo realizando muchos trabajos en donde no lo pasó tan bien y sobre cómo fue el proceso para lograr su papel en la exitosa teleserie que le cambió la vida en nuestro país.

“A mí me llamaron para hacer un casting porque estaban buscando a un personaje venezolano, una chica venezolana que representara a Génesis. Fui hice mi casting, lo di todo ,ese día yo estaba super nerviosa yo no le conté a absolutamente a nadie yo lo que hice fue crearme la película , me estudié mis cuestiones , al mismo día que ya tenía el texto del personaje. Yo me fui siendo Génesis , hice mi casting y nada, estuve todo un mes rezando a dios, poniendo todas mis velas , orando mucho, pidiendo mucho al universo y se me dio la oportunidad” contó la actriz.

Además agregó sentirse extremadamente feliz, sobretodo por el cariño que la gente ha tenido con ella “Sé que estoy haciendo un buen trabajo porque ven mi talento”.