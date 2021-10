Adriana Barrientos fue atendida de urgencia en una clínica debido a fuerte dolor en el pecho

La modelo chilena Adriana Barrientos desató gran preocupación en redes sociales luego de compartir con sus seguidores que debió ser atendida de urgencia en una clínica de Santiago.

A través de su cuenta de Instagram “La Leona” compartió una historia explicando la situación, transmitiendo además tranquilidad a todos quienes se preocuparon aunque de momento no está totalmente confirmado que fue lo que ocurrió.

“Qué horror tener que hacer esta historia aquí. Cuando respiro me duele el pecho, cuando tomo aire. Y debido a eso y que tengo antecedentes coronarios complicados, tuvieron que trasladarme a urgencias y aquí me hicieron un electrocardiograma”, partió diciendo.

Posteriormente Barrientos se encargó de aclarar que pese al desafortunado momento, la situación no pasó a mayores inconvenientes, remarcando que “por suerte salió súper bien. Me falta hacer un examen más y ya estaría okey, totalmente descartado que haya sido algo al corazón”.

“Me duele… Espero que haya sido como dijo el médico en primera instancia, que probablemente sea una inflamación que hay entre el cartílago y el hueso… el cartílago se inflamó. Eso es por el exceso de entrenamiento. Son situaciones que pasan”, lamentó la modelo.