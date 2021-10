Emilio Sutherland sobre graves acusaciones en su contra “He recibido amenazas”

El “Tío Emilio” está pasando un pésimo momento en su carrera. ¿Cayó en su propia trampa? así lo sostuvo el periodista Javier Rebolledo al acusarlo de recibir un pago de 200 millones de pesos para “bajar” un reportaje que sacaría a la luz situaciones de corrupción al interior del Ejército, en el programa Mentiras Verdaderas.

“A mí me tocó pesquisar, y que tiene que ver con bajar reportajes en la televisión. Al periodista Emilio Sutherland, en ese momento en Contacto (Canal 13)”, fueron algunas de sus palabras en el programa.

Esto en el marco de su investigación para su libro “La guerra de Harvey” en el que obtuvieron la versión de su protagonista. “Cuando Rafael (Harvey) estaba preso, un oficial de inteligencia que lo visitó, le dijo: ‘¿pero para qué te metiste en este problema? Si estos gallos tienen la corrupción metida en la cabeza. A mí me tocó entregarle $200 millones de pesos en dos maletines a Emilio Sutherland para que bajara un reportaje de Canal 13”. aseveró.

Sin embargo, esta versión se contrapone con la postura del profesional de canal 13, quien negó tajantemente esta acusación a través de su twitter en un extenso hilo de comentarios.

“El periodista Javier Rebolledo señaló que una persona había escuchado a otra decir que me habían entregado dos maletines con un total de 200 millones de pesos con el objetivo de ‘bajar’ un reportaje que afectaba al Ejército. Dicha acusación la rechazo categóricamente. Jamás he recibido dinero para ocultar u omitir información».

“Me parece importante contar que varias semanas antes de la emisión de ese programa, el periodista Javier Rebolledo me contactó por teléfono. Le confirmé que efectivamente hace ya más de una década investigué una denuncia formulada por un cabo del Ejército, que finalmente no salió al aire por una decisión editorial del canal», fue parte de su defensa.

Además denunció que ha recibido amenazas por este tema “Mi trabajo lo he hecho siempre con la idea de aportar un grano de arena a un país mejor. Me han amenazado y hostigado de distintas maneras. Generalmente he guardado silencio porque creo que los periodistas no debemos ser parte de la noticia”.

