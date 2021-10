La superación de Fernanda Hansen “pensé que mi cuerpo, era uno enfermo”

Fernanda Hansen realizó un extensa reflexión en sus redes sociales, acerca de lo complicada de salud que ha estado a causa de cinco cirugías en su columna y que no le permite realizar actividad física como cualquier persona.

Un golpe fuerte para la periodista, que siempre fue muy activa, pero que ahora está logrando superar gracias al pilates, disciplina que realiza con mucha facilidad. Así pudimos ver en un video que compartió en instagram junto a su escrito.

“Durante años, pensé que mi cuerpo, era uno enfermo. Tras 5 cirugías a mi columna, pensé que la aceptación de mi cuerpo así, era medicina para mi alma. Y sí. De alguna manera, saber aceptar la vida que nos tocó, es sanación para la mente y espíritu. Pero tener objetivos y metas también es parte de vivir bien. No puedo bailar, saltar, torcerme como contorcionista como me gustaba hacerlo, pero sí puedo mantener mi cuerpo sano y activo. Pilates me lo entregó. Pilates me regaló el no pensar mi cuerpo como uno enfermo. De hecho la historia del creador de esta disciplina, Joseph Pilates, me inspiró. Tras ser un niño que sufrió raquitismo, asma y ser considerado frágil, desarrolló en su adultez, problemas posturales y disminución del movimiento de sus articulaciones. Fue entonces que ideó este método que lo tuvo ágil y flexible hasta sus últimos años de vida. Y eso quiero para mi. Gracias Pilates”.