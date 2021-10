Relación “Open Mind” de Pablo Herrera con su ex Flavia Fucenecco

Era el año 2014 y en Canal 13 daban el reality “Generaciones Cruzadas” en el que el cantante nacional, Pablo Herrera, participó junto a su hijo Bastián, donde obtuvo doble triunfo: ganó el primer lugar y el amor.

Pues fue allí donde conoció a la ex panelista de “Toc Show” Flavia Fucenecco, con quien tuvo una extensa relación.

Sin embago, en conversación con Martin Cárcamo en el programa “5 Mandamientos” contó detalles de cómo fue la relación, que sigue manteniendo ahora en calidad de “exs”.

“La Flavia fue una de las cosas más extraordinarias que me han pasado. Yo había visto algunos realities que eran muy entretenidos, y dije ‘no, ir a buscar pareja, qué lata’. Y pasaron casi dos meses hasta que empiezo a cachar a la Flavia. ‘Qué nice es’, dije yo, ‘qué amorosa’, y tiene una historia de vida muy especial, ella es huérfana, y además guapísima. Y de a poco empezamos a enganchar, tanto así que hoy en día es una de mis mejores amigas. Salimos de ahí, vivimos juntos tres años, después terminamos”.

Pero ellos siguieron manteniendo una relación de “hiper” buena onda, en la que incluso ella se fue a vivir con la que fue su suegra.

“Es que la Flavia es familia, y en un momento ella termina con su pololo y se iba a ir a España y por la pandemia no podía viajar. A mi mamá la teníamos en un hogar porque se había quebrado por décimosegunda vez la cadera que le quedaba, el brazo, todo, y ya estaba por volver y no sabíamos qué hacer, y la Flavia me dijo ‘Ché, ¿y por qué no me quedo yo con tu mamá? Así tengo dónde vivir y después me voy’. Y estuvo como un año viviendo con mi mamá”, comentó el artista.